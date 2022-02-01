Сидней, Австралия, , 21:21 — REGNUM Утром 1 февраля, как и многие другие родители в Новом Южном Уэльсе, премьер-министр штата Доминик Перротте и его супруга провели утро в суматохе, пытаясь собрать детей в школу после того, как во многих регионах Австралии стартовал учебный год. Ведущий телеканала Nine News Питер Овертон присоединился к чете Перротте и понаблюдал, как главный политик штата и его жена собирают своих шестерых детей в школу и детский сад.

Премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Доминик Перротте CEBIT Australia

Супруга Перротте рассказала журналисту Nine News, что отправка детей в школу, детский сад и вызов няни были «настоящей военной операцией», поскольку справиться с шестерыми малышами не так просто.

В свою очередь премьер-министр поделился своими навыками приготовления домашнего школьного обеда.

«Сегодня утром я носки надел не так как надо … Когда у тебя пять дочерей, надо многому учиться. Внимание должно быть максимальным», — признался Перротте.

Перед тем, как отправить детей в школу, родители также помогли им пройти экспресс-тесты на антитела к коронавирусу.