Нижний Новгород, 1 февраля, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Стоимость постройки ледовой арены в Нижнем Новгороде вновь может увеличиться и достигнуть теперь уже 15 млрд рублей, передают нижегородские СМИ.

Patineuse 94 Ледовая арена

Из этой суммы 8 млрд рублей нижегородские власти надеются получить из федерального бюджета, 5 млрд рублей планируют выделить из региональной казны, а остальные 2 млрд рублей могут предоставить инвесторы.

Отметим, что изначально, в 2018 году, ориентировочные расходы на строительство этого спортивного комплекса составляли 6 млрд рублей. В 2019 году, его постройка оценивалась уже в 10,9 млрд рублей, в конце 2021 года стоимость выросла до 13,3 млрд рублей.