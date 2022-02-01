Вашингтон, , 12:03 — REGNUM Комик и актёр Ник Кэннон в восьмой раз станет отцом. Об этом 1 февраля пишет The Sun.

Мэрайя Кэри Скриншот с YouTube

По данным СМИ, девушка Кэннона Бре Тиези беременна. Сам артист после этой новости сказал, что его «жизнь вышла из-под контроля» и решил воздержаться от сексуальных связей.

В декабре 2021 года у Ника Кэннона скончался его седьмой ребёнок — пятимесячный сын от Алиссы Скотт. При рождении врачи диагностировали у него опухоль мозга.

ИА REGNUM напоминает, что Ник Кэннон был женат на певице Мэрайи Керри — у них есть двое детей. Комик также воспитывает сына и дочь от модели Бриттани Белл, и двух сыновей от Эбби Де Ла Росы.

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