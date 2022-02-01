Брисбен, Австралия, 1 февраля, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Жителей Квинсленда (северо-восток Австралии) предупредили о возможных перебоях в подаче электроэнергии, поскольку многие энергокомпании предвещают «рекордный спрос на электроэнергию» на фоне сильной жары в юго-восточной части штата. Об этом 1 февраля сообщил телеканал Nine News.

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Генеральный директор компании Powerlink Пол Симсхаузер отметил в интервью телеканалу, что потребление электроэнергии может превзойти рекордные показатели 2019 года в течение следующих двух дней, поскольку в отдельных районах штата повышается влажность, из-за чего многие австралийцы включают кондиционеры.

«Мы призываем потребителей снизить потребление энергии там, где это безопасно, в течение следующих двух дней», — призвал Симсхаузер.

Отмечается, что с наступлением ночи, столбики термометров в Квинсленде вряд ли упадет до 25 °C.