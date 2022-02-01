Петропавловск-Камчатский, , 12:02 — REGNUM В Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины и 25-летней женщины, которые подозреваются в убийстве местного жителя. Пара задержана и уже дала признательные показания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом СУ СКР.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выяснилось, что 28 января подозреваемые находились в подвале жилого дома по улице Ленинградской в столице региона вместе со своим 55-летним знакомым. Пара была в состоянии алкогольного опьянения. Из-за ревности они поссорились с потерпевшим и нанесли ему множество ударов ногами, руками и предметами, которые им попадались. Мужчина скончался на месте.

Пара злоумышленников по решению суда заключена под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, в селе Соколовка Чугуевского района 30 января обнаружено тело 44-летней женщины с признаками насильственной смерти и 49-летний мужчина с ранением живота — возбуждено уголовное дело.