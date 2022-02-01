Ереван, , 12:01 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 7890 исследований на коронавирус, из которых 3127 показали положительный результат. Об этом 1 февраля сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

ПЦР-тестрирование на COVID-19 Pskov.ru

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Всего в стране выявили 370 922 носителя коронавируса. Из них 336 079 справились с инфекцией, в том числе 74 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 25 250 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9593 пациентов с COVID-19, в течение последних суток зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Армении в ходе проведения 6 673 тестов на коронавирус 1362 были с положительным результатом. 286 человек медики за сутки признали выздоровевшими, среди пациентов с COVID-19 зафиксировали девять случаев смерти.