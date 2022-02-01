Канберра, , 12:00 — REGNUM За минувшие вдвое суток на северо-западе Австралии выпало беспрецедентное количество осадков за последние 120 лет. Многие города, дороги и железные дороги оказались полностью затопленными. Об этом 1 февраля сообщил телеканал Nine News.

Австралия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Так, за два дня в аэропорту Брум (штат Западная Австралия) выпало больше осадков, чем за весь 2021 год: за 48 часов выпало 563 мм осадков.

Надежды на улучшение погодных условий в ближайшее время очень мало, учитывая, что на в ближайшие два дня синоптики прогнозируют, что на северо-западе Австралии выпадет еще более 100 мм осадков.

«Возможны разрушительные порывы ветра до 100 километров в час, которые могут нанести ущерб домам и имуществу … Сильные дожди, которые могут привести к внезапным наводнениям, возможны при дневном количестве осадков от 50 до 100 мм с отдельными более сильными дождями, которые приведут к выпадению более 150 мм осадков», — говорится в заявлении Бюро метеорологии.