Канберра, , 11:59 — REGNUM Процентная ставка в Австралии остается на исторически низком уровне 0,10%, несмотря на стремительный рост инфляции и общее повышение стоимости жизни в стране. 1 февраля Резервный банк Австралии принял решение сохранить процентную ставку на текущем уровне, передает телеканал Nine News

Австралия

В последний раз процентная ставка менялась в ноябре 2020 года. Отмечается, что неделю назад данные о шоковой инфляции от Статистического бюро Австралии побудили многих экономистов, в том числе во всех четырех крупных банках страны, перенести свои прогнозы повышения процентной ставки уже на август 2022 года.

«Инфляция выросла быстрее, чем ожидал Резервный банк Австралии, но остается ниже, чем во многих других странах. Общий уровень инфляции по ИПЦ составляет 3,5%, и на него влияют более высокие цены на бензин, более высокие цены на новые дома и сбои в глобальных цепочках поставок. В базовом выражении инфляция составляет 2,6%», — говорится в заявлении председателя регулятора Филипа Лоу.