Улан-Удэ, 1 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В столице Бурятии Улан-Удэ вынесен приговор двоим жителям Читы, которых обвиняли в осквернении зданий по мотивам ненависти против какой-либо социальной группы. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Вандал

По версии обвинения, в июне 2021 года двое футбольных болельщиков приехали из соседнего региона на матч в Улан-Удэ.

«Находясь в общественном месте по проспекту 50-летия Октября, аэрозольной краской они нанесли на здание жилого дома надписи, оскорбляющие сотрудников правоохранительных органов», — отметили в надзорном ведомстве.

В ходе дознания нарушители возместили управляющей организации ущерб в размере 15,8 тыс. рублей. Суд признал их виновными и приговорил к штрафу в размере 20 и 17 тыс. рублей.