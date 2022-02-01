София, , 11:57 — REGNUM Правительство Болгарии подписало постановление об изменении карантинных правил для въезда на болгарскую территорию граждан ряда иностранных государств. Об этом 1 февраля сообщает БНР.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Согласно официальной информации, с 1 февраля резидентам стран, в которых заболеваемость COVID-19 не превышает 5000 человек на 100 тысяч населения, необходимо предъявлять при пересечении болгарской границы исключительно «Зеленый сертификат» (справку о вакцинации от COVID-19).

«Отрицательные результаты ПЦР-теста и дополнительные санитарные документы таким гражданам для пребывания в Болгарии больше не нужны», — говорится в заявлении минздрава Болгарии.

Список стран, с жителей которых София снимает соответствующие ограничения, опубликован на сайтах государственных служб Болгарии. Предполагается, что нововведение будет действовать до 31 марта нынешнего года.