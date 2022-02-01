Канберра, , 11:58 — REGNUM 1 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон был засыпан трудными и неудобными вопросами во время своего первого крупного выступления в год парламентских выборов в Национальном пресс-клубе. Как оказалось, главный политик страны, не знает, во сколько оцениваются траты на жизнь простых австралийцев. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Так, Моррисон был вынужден признать, что не знает стоимости буханки хлеба, экспресс-теста на антитела к коронавирусу или сколько стоит заправить автомобиль бензином.

«Напрашивается вопрос, если лидер нации не знает стоимость расходов на жизнь, как он может повысить ее уровень?» — пишут журналисты.

«Я не собираюсь притворяться, что я каждый день хожу и покупаю булку хлеба и литр молока … Но дело в том, что я каждый день делаю свою работу, чтобы эти вещи были максимально доступными для австралийцев», — сказал в свое оправдание премьер-министр.