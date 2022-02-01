Канберра, 1 февраля 2022, 11:58 — REGNUM 1 февраля премьер-министр Австралии Скотт Моррисон был засыпан трудными и неудобными вопросами во время своего первого крупного выступления в год парламентских выборов в Национальном пресс-клубе. Как оказалось, главный политик страны, не знает, во сколько оцениваются траты на жизнь простых австралийцев. Об этом сообщил телеканал Nine News.
Так, Моррисон был вынужден признать, что не знает стоимости буханки хлеба, экспресс-теста на антитела к коронавирусу или сколько стоит заправить автомобиль бензином.
«Напрашивается вопрос, если лидер нации не знает стоимость расходов на жизнь, как он может повысить ее уровень?» — пишут журналисты.
«Я не собираюсь притворяться, что я каждый день хожу и покупаю булку хлеба и литр молока … Но дело в том, что я каждый день делаю свою работу, чтобы эти вещи были максимально доступными для австралийцев», — сказал в свое оправдание премьер-министр.