Черкесск, 1 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии прошли подготовку к работе в дистанционном формате все учителя республики. Педагогов подготовили ко всем возможным вариантам ведения уроков за два года пандемии коронавируса, сообщила министр образования региона Инна Кравченко. По её словам, основным координатором этой работы выступил республиканский институт повышения квалификации работников образования.

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«На протяжении двух лет, несмотря на то, что у нас были комбинированные форматы обучения — было и дистанционное обучение, и очное, мы всегда находились в тонусе и понимали, что в любой момент можем вернуться к дистанционному формату обучения», — сообщила министр 31 января в ходе прямого эфира в Instagram.

Кравченко также отметила, что применение технических средств обучения в работе педагогов входит в обязательные навыки, которым учат на курсах повышения квалификации или переподготовки.

Напомним, школьников и студентов колледжей Карачаево-Черкесии перевели на дистанционную форму обучения с 26 января 2022 года из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

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