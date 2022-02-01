Челябинск, , 11:54 — REGNUM В Челябинской области директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты более 15 млн рублей налогов. Об этом сообщает областное управление СКР.

Налоги

Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, в 2016—2019 годах он дал в налоговый орган ложные сведения о совершении сделок. и получил льготы по НДС и налогу на прибыль. Однако затем обман раскрылся и представители налоговой службы обратились в правоохранительные органы.

Проводятся следственные действия. Как сообщало ИА REGNUM, подобные преступления в регионе не единичны. Несколько руководителей фирм уже осуждены за их совершение.