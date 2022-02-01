Москва, , 11:54 — REGNUM Запрет обращения криптовалют в России никак не скажется на экономику страны. Об этом 1 февраля заявил председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Криптовалюта (сс) geralt

«Если завтра Центробанк запретит, то ничего не произойдет, никаких потерь для индустрии телекома не произойдёт. Программисты не начнут уезжать вагонами, не такого качества программисты работают на криптобиржах, лучшие программисты занимаются другими вещами», — сказал Клименко.

Поэтому запрет обращения криптовалют в России не создаст никаких рисков для экономики страны или отдельных отраслей, отметил эксперт.

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