Ташкент, , 11:54 — REGNUM Население Узбекистана в последние годы неуклонно росло и достигло 34,6 миллиона человек в апреле 2021 года, говорится в поступившем в ИА REGNUM докладе Всемирного банка.

Узбекистан Arian Zwegers

«36 процентов от населения — граждане моложе 30 лет, официальное количество лиц с инвалидностью, составляет 2,1 процента населения», — говорится в документе.

«Скорее всего, это цифра занижена», — считают составители доклада.

В докладе отмечается, что согласно оценкам, 15 процентов людей во всем мире имеют ту или иную форму нарушений функций и около 80 процентов из них живут в развивающихся странах.

«Такие низкие официальные цифры могут быть объяснены устаревшей советской системой оценки (самооценкой) и определения инвалидности, которая влияет на нынешнее определение инвалидности в Узбекистане и государственные меры политики, направленные на поддержку лиц с инвалидностью», — говорится в докладе.