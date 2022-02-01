Пермский край, 18 августа, 2005, 13:31 — ИА Регнум. К 1 сентября учреждения здравоохранения Перми будут полностью готовы к отопительному сезону. На сегодняшний день готовность учреждений здравоохранения к отопительному сезону составляет 98,3%.

По словам специалистов, объекты здравоохранения и образования находятся на особом контроле, подготовка их к зиме тщательно отслеживается. В Перми необходимые работы по опрессовке теплосистем, ремонту теплотрасс и пр. идут с опережением графика.

В целом, готовность больниц к приему теплоносителя составляет 98,3%, горячей воды - 99,3%, ЦТП - 100%, теплотрассы - 100%. Стопроцентная готовность по зданиям отмечена в Дзержинском, Кировском, Ленинском и Свердловском районах, по ЦТП и теплотрассам - во всех районах.