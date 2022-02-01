Санкт-Петербург, 1 февраля, 2022, 12:08 — ИА Регнум. Водитель Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 32-летний сержант Самир Магомедов спас двух человек, которые стали жертвами нападения неадекватного мужчины, рассказали 1 февраля в пресс-службе ведомства.

Пресс-служба Росгвардии по СПб и ЛО. Неадекватный мужчина напал на двух человек и попытался ранить сотрудника Росгвардии

Все произошло вечером 31 января на окраине Петербурга. Магомедов пришел в гости к своим друзьям, живущим на Пейзажной улице Красногвардейского района. Около 17 часов за дверью на лестничной площадке он услышал звуки борьбы и истошные призывы женщины о помощи. Открыв дверь, росгвардеец увидел лежащего на полу 28-летнего мужчину со множественными ножевыми ранениями и женщину, которую избивает неизвестный.

Магомедов попытался помочь пострадавшему, в то время как неадекватный мужчина с ножом начал к нему приближаться. На неоднократные предупреждения, что он является военнослужащим Росгвардии, и у него есть травматическое оружие, которое он готов применить, мужчина не реагировал. Тогда Магомедов произвел из пистолета предупредительный выстрел вверх и потом по ногам приближающего агрессора.

Вскоре на место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии, который задержал нетрезвого мужчину. А бригада скорой помощи оказала первую помощь потерпевшему и задержанному.

«Установлено, что задержанный 27-летний ранее неоднократно судимый мужчина, который в настоящее время находился под административным надзором. На месте работала следственно-оперативная группа, нож изъят», — подытожили в пресс-службе ГУ Росгвардии.

Добавим, что по данному факту в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрания меры пресечения злоумышленнику. Врачи после осмотра оценили его состояние как удовлетворительное, в то время как состояние мужчины, получившего удар ножом в живот — тяжелое.