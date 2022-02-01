Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 11:52 — REGNUM Проверка по факту гибели двоих рабочих при проведении сварочно-монтажных работ на месторождении в Эвенкийском районе проводится в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 февраля в прокуратуре региона.

Прокуратура Красноярского края Krasproc.ru

ЧП произошло утром 31 января на Юрубчено-Тохомском месторождении (180 км от села Байкит Эвенкийского района). Предварительно установлено, что при проведении бригадой подрядной организации сварочных работ пустой 50-кубовой ёмкости для хранения нефти произошёл хлопок топливо-воздушной смеси. Двое рабочих погибли на месте происшествия.

«В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране труда и профилактике производственного травматизма», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, двое рабочих муниципального предприятия погибли 31 января в Белгородской области.

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