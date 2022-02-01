* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 1 февраля, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Публикация истории беременной новозеландской журналистки, которая не смогла вернуться домой из-за коронавирусных ограничений и обратилась за помощью к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвала широкую реакцию.

Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Правительство Новой Зеландии защищает свою пограничную политику, а новозеландский министр по делам коронавируса Крис Хипкинс ранее заявлял, что для такой категории людей, как эта журналистка, у которых есть «особые обстоятельства», существуют отели для карантина.

Четыре дня назад новозеландская журналистка Шарлотта Блисс сообщила газете New Zealand Herald, что правительство Новой Зеландии отклонило её просьбу вернуться и родить ребенка в её родной стране.

Согласно действующему законодательству Новой Зеландии, граждане и лица, имеющие вид на жительство, могут въезжать в страну, если они находились на десятидневном карантине в отеле. Но спрос на размещение в этих отелях высок, мест мало, поэтому многие новозеландцы практически не имеют возможности вернуться домой.

Жесткая политика правительства Новой Зеландии по предотвращению распространения коронавируса подверглась критике. В статье в газете New Zealand Herald Блисс сравнила свой опыт въезда в свою страну с опытом талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Летом она и её бойфренд, бельгийский фотожурналист, освещали вывод американских войск из Афганистана.

«Выходи замуж или уезжай из страны»

Но затем Блисс, которую врачи уверяли, что она не может иметь детей, забеременела. Будучи корреспондентом «Аль-Джазиры», она отправилась к гинекологу в Доху и спросила, если она беременна, сообщат ли о ней в полицию, и услышала в ответ: «Я не сообщу полиции, но я не могу вас лечить, и я могу только посоветовать вам либо выйти замуж, либо покинуть страну как можно скорее».

Блисс уволилась с работы и хотела поехать в Новую Зеландию со своим парнем, чтобы родить ребенка, но их просьба остаться в карантинном отеле была отклонена.

Они отправились в Бельгию, но срок пребывания Блисс в этой стране был ограничен, поскольку она не была гражданкой Бельгии, а единственным местом, где у нее и её бойфренда была въездная виза, был Афганистан.

Блисс пишет, что связалась с высокопоставленными чиновниками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ): «Вы знаете, что у меня отношения с Джимом из «Нью-Йорк Таймс», но мы не женаты, это приемлемо?».

»Да, мы уважаем вас обоих, вы иностранцы, решать вам», — ответили радикалы.

«Я беременна и не могу вернуться в Новую Зеландию. Будут ли у нас проблемы, если мы приедем в Кабул?» — поинтересовалась Блисс.

Официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ответил: «Вы можете приехать, и у вас не будет проблем. Просто скажите всем, что вы женаты, и свяжитесь с нами, если возникнут проблемы. Не беспокойтесь. Все будет хорошо».

»Когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) предоставляют безопасное убежище для незамужней беременной женщины, вы понимаете, насколько пикантна ситуация», — написала Блисс.

Публикация этой статьи вызвала много откликов, особенно в Новой Зеландии и в Афганистане.

В Новой Зеландии к правительству обратились с просьбой пересмотреть критерии распределения мест в карантинных отелях и предоставления удобств, особенно для беременных женщин.

Однако министр по делам коронавируса Новой Зеландии выступил в защиту планов правительства, заявив, что они «беспрецедентно послужили стране, спасли жизни, предотвратили массовую госпитализацию и не позволили системе здравоохранения рухнуть».

Он сказал, что Блисс было предложено подать заявление на получение экстренного разрешения другого типа. Блисс сказала, что после того, как её статья была опубликована, её страна, которая не назвала её имени, предложила ей убежище.

Блисс не избежала критики, и активисты гражданского общества и афганцы, особенно афганские женщины, не посчитали случай иностранки с «особыми привилегиями» применимым для всех.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда критиковали за угнетение и жестокое обращение с женщинами, а борцы за права женщин подвергались арестам, пыткам и даже смерти. Через двенадцать дней после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) похитили Таманно Париани и её сестер, а также Парвану Ибрагимхейль, никто не знает, где они и что с ними случилось. Есть много способов критиковать правительство, не восхваляя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Эта история является продолжением разного отношения талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к афганцам и неафганцам, — написал в Twitter афгано-австралийский журналист Имран Фируз. — Журналисты-афганцы сталкиваются с угрозами, избиениями, пытками и даже убийствами, в то время как неафганцы пользуются особыми привилегиями, их приветствуют и обращаются с ними мягко».

По данным информационного агентства Pajhwok Afganistan, число женщин-журналистов сократилось вдвое с тех пор, как к власти пришли талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Согласно отчету, сейчас ни одна женщина не работает в национальной телекомпании, где раньше работало 15 женщин.

Угрозы, отсутствие безопасности и жесткие ограничения вынудили женщин-журналисток в Афганистане бросить работу.