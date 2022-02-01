Архангельск, 1 февраля, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В 2021 году в Архангельской области задолженность за коммунальные ресурсы сократилась на 6,6% и к началу 2022 года составила 4,6 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте ТЭК и ЖКХ.

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«Основные задачи на 2022 год — это сокращение задолженности потребителей за водоснабжение и водоотведение в регионе в целом, и в Архангельске по всем видам ресурсов в частности», — отметила замминистра Тамара Лемешева.

Как сообщало ИА REGNUM, в России спрогнозировали резкий рост долгов за жилищно-коммунальные услуги.