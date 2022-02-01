Красноярск, 1 февраля, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Ещё один крупный финансовый иск поступил в суд от управления Росприроднадзора. Исковое заявление подано в арбитраж Красноярского края и адресовано золотодобывающей компании «Соврудник», которая входит в дивизион «Южуралзолота». Иск пока не принят к производству, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление Енисейское межрегиональное управление Росприроднадзора подало 31 января 2022 года. Речь идёт «о взыскании обязательных платежей и санкций». Сумма исковых требований — 1 830 648 421,8 рубля. Подробности спора пока не сообщались.

В ЕГРЮЛ фирма-ответчик зарегистрирована в июне 1998 года и занимается золотодобычей. Единственный владелец — АО «Южуралзолота группа компаний» из Челябинской области. Президент и бенефициар ЮГК — фигурант списка Forbes, депутат заксобрания Челябинской области Константин Струков.

Напомним, ранее претензии от другого управления ведомства на более чем 385 млн рублей получила угледобывающая компания из дивизиона «Сибантрацита» — ООО «Разрез Кийзасский» из Кемеровской области. Дело начнут рассматривать 23 марта 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Красноярском крае также слушалось громкое дело о взыскании крупной суммы за причинённый вред. С актива «Норникеля» — «Норильско-Таймырской энергетической компании» был взыскан рекордный штраф — 146,2 млрд рублей.