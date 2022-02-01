Баку, , 11:51 — REGNUM Депутаты Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 1 февраля в ходе заседания поддержали ратификацию «Шушенской декларации» о союзе с Турцией. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского законодательного органа.

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что стороны обязуются оказывать поддержку друг другу в случае угрозы территориальной целостности или независимости одной из стран. Также Баку и Анкара договорились совместно проводить модернизацию вооружённых сил обеих стран.

Кроме того, декларация предполагает сотрудничество Турции и Азербайджана по работе с архивами Османской империи 1915 года. Стороны рассчитывают опровергнуть обвинения, что в то время происходил геноцид армянского населения.

Стоит отметить, что «Шушенскую декларацию» в июне 2021 года подписали президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.