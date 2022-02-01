Воронежская область, 10 февраля, 2009, 14:43 — ИА Регнум. Центр делового партнерства с Японией на базе Воронежского государственного университета откроется 11 февраля в рамках визита официальной японской делегации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Воронежской области.

Цель визита делегации - встреча с правительством Воронежской области, проведение семинара "Бизнес-инкубатор и бизнес-модель", а также открытие в Воронеже Центра делового партнерства с Японией. В состав делегации войдут директор АНО "Японский центр" Танэмура Хироо; глава представительства в России Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Икэда Масахиро; министр, начальник экономического отдела Посольства Японии в России Хикихара Такеши; представители НИИ "Номура Сокен".