В Воронеже откроется Центр делового партнерства с Японией
Воронежская область, 10 февраля, 2009, 14:43 — ИА Регнум. Центр делового партнерства с Японией на базе
Цель визита делегации - встреча с правительством Воронежской области, проведение семинара "Бизнес-инкубатор и бизнес-модель", а также открытие в Воронеже Центра делового партнерства с Японией. В состав делегации войдут директор АНО "Японский центр" Танэмура Хироо; глава представительства в России Японской ассоциации по торговле с Россией и новыми независимыми государствами Икэда Масахиро; министр, начальник экономического отдела Посольства Японии в России Хикихара Такеши; представители НИИ "Номура Сокен".
В рамках пребывания в Воронеже 11-13 февраля японская делегация встретится с губернатором Воронежской области