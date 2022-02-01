Ярославль, 1 февраля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Ярославской области за прошедшие сутки было выявлено 615 случаев заражения коронавирусом, это новый антирекорд для региона. Об этом сообщает федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Предыдущий максимум был установлен 31 января и составлял 547 случаев. За последние 24 часа в Ярославской области было госпитализировано 167 человек, 98 выздоровели и 7 скончались.

По данным департамента здравоохранения в больницах региона сейчас занято 1502 инфекционных койки из 1875 развернутых. Состояние 8 процентов пациентов признано тяжелым и крайне тяжелым.