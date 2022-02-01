Москва, , 11:51 — REGNUM России нет никакого резона отказываться от своих изначальных позиций, на которых она стояла, предлагая соглашения о нерасширении НАТО. Об этом 1 февраля заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Содержание ответа достаточно предсказуемо. Мы говорили с самого начала о том, что наши предложения по договорам и соглашению по безопасности, которые переданы Соединённым Штатам и НАТО — это не меню. Это комплексное предложение, которое должно быть принято», — заявил Никонов.

«Соединённые Штаты и НАТО не готовы к этому, поэтому, я думаю, смысл нашего ответа достаточно понятен: это возвращение на те позиции, которые мы занимали с самого начала. У нас нет никаких оснований отказываться от этих предложений, поскольку на самом деле по каждому из этих предложений США и НАТО раньше уже подписывались», — указал он.