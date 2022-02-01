Ярославль, 1 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Ярославль поступило 30 единиц техники, взятой в лизинг для уборки города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на портал государственных закупок.

City-yaroslavl.ru Новая КДМ

МБУ «Горзеленхозстрой» с 10 декабря 2021 года начал использование 10 новых комбинированных дорожных машин и 9 самосвалов, с 30 декабря получено 3 новых автогрейдера и 3 лаповых снегопогрузчика производства рыбинского АО «Раскат», с 27 января 5 полуприцепов-бочек.

Как пояснили при этом в мэрии Ярославля, дополнительно в лизинг взято еще 20 комбинированных дорожных машин (КДМ), 20 тракторов, 5 пескоразбрасывателей, 9 мини-погрузчиков. КДМ должны поступить из Калуги до конца марта, остальная техника должна была быть поставлена до конца января, но на портале госзакупок актов приемки не размещалось.

В мэрии также сообщают, что в стадии разработки документация на лизинг 2 фронтальных погрузчиков, 3 экскаваторов, 2 автогидроподъемников и 1 бульдозера. Также в планах заявлено приобретение 4 вакуумных пылесосов на шасси «КАМАЗ».