Ташкент, , 11:50 — REGNUM Шерзодхон Кудратходжа 1 февраля избран председателем правления Национальной ассоциации электронных СМИ (НАЭСМИ) Узбекистана. Об этом сообщил ИА REGNUM представитель НАЭСМИ.

СМИ ИА REGNUM

«Предыдущий глава НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов освобожден от должности по собственному желанию», — отметили в ассоциации.

Фирдавс Абдухаликов руководил ассоциацией с 2003 года. С 2019 года он также трудится на посту главы узбекского Агентства кинематографии.

В январе Абдухаликов оказался в центре скандала, связанного с принадлежащем его семье телеканалом Sevimli.

Он выделил бюджетные деньги телеканалу, Агентство по противодействию коррупции усмотрело в этом личный интерес.