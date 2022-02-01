Ташкент, 1 февраля 2022, 11:50 — REGNUM Шерзодхон Кудратходжа 1 февраля избран председателем правления Национальной ассоциации электронных СМИ (НАЭСМИ) Узбекистана. Об этом сообщил ИА REGNUM представитель НАЭСМИ.
«Предыдущий глава НАЭСМИ Фирдавс Абдухаликов освобожден от должности по собственному желанию», — отметили в ассоциации.
Фирдавс Абдухаликов руководил ассоциацией с 2003 года. С 2019 года он также трудится на посту главы узбекского Агентства кинематографии.
В январе Абдухаликов оказался в центре скандала, связанного с принадлежащем его семье телеканалом Sevimli.
Он выделил бюджетные деньги телеканалу, Агентство по противодействию коррупции усмотрело в этом личный интерес.