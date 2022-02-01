Уфа, , 11:51 — REGNUM Метель ожидается в Башкирии. Об этом 1 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Метель © ИА REGNUM

Сообщается, что 2 февраля в республике ожидается метель, порывы ветра до 17 метров в секунду. На дорогах может образоваться снежный накат, гололедица, снежные заносы.

Температура воздуха в Башкирии ночью может опуститься до — 15 °C, днем может потеплеть до — 2 °C. На автодорогах в регионе ночью видимость в явлениях до 1000 метров.

Ранее сообщалось о том, что на трассе М-5 на с 1205 по 1281 км на территории Татарии до границы с Башкирией 1 февраля с 13 часов (время местное) временно ограничили движение для легковых такси, пассажирских автобусов, маршрутных такси, грузового транспорта, в связи сильным ветром, низовой метелью, обильным снегопадом и ограничением видимости. Примерное время окончания ограничения движения 16 часов.