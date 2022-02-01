Ульяновск, , 11:49 — REGNUM В Ульяновске погорельцам с улицы Автозаводской будет оказана вся необходимая помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Поручение об оказании поддержки дал глава региона Алексей Русских, отметив, что нужно «решить максимально оперативно вопрос с предоставлением пострадавшим жилья и оказанием адресной помощи». Размер поддержки будет определён по итогам заседания профильной комиссии.

По словам вице-мэра Ульяновска Алексея Гаева, дом № 71 включён в список аварийных объектов, дом № 67 не подлежит восстановлению и решается о признании его аварийным.

Чиновник отмечает, что на расселение двух данных домов потребуется около 44 млн рублей. В правительстве Ульяновской области готовы рассмотреть вопрос о бюджетной поддержке при поступлении соответствующей заявки от муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в Ульяновске 29 января 2022 года в подъездах домов №№ 67, 71 и 77 по улице Автозаводская. Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе трое детей, два жильца обратились за помощью к врачам. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога»).