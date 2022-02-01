Ульяновск, 1 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Ульяновске погорельцам с улицы Автозаводской будет оказана вся необходимая помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора по итогам заседания штаба по комплексному развитию региона.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

Поручение об оказании поддержки дал глава региона Алексей Русских, отметив, что нужно «решить максимально оперативно вопрос с предоставлением пострадавшим жилья и оказанием адресной помощи». Размер поддержки будет определён по итогам заседания профильной комиссии.

По словам вице-мэра Ульяновска Алексея Гаева, дом № 71 включён в список аварийных объектов, дом № 67 не подлежит восстановлению и решается о признании его аварийным.

Чиновник отмечает, что на расселение двух данных домов потребуется около 44 млн рублей. В правительстве Ульяновской области готовы рассмотреть вопрос о бюджетной поддержке при поступлении соответствующей заявки от муниципалитета.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл в Ульяновске 29 января 2022 года в подъездах домов №№ 67, 71 и 77 по улице Автозаводская. Спасатели эвакуировали 20 человек, в том числе трое детей, два жильца обратились за помощью к врачам. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества путём поджога»).