Берлин, 1 февраля, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Германским властям следует принять мигрантов, которые находятся в приграничной зоне с Польшей. Об этом уполномоченная правительства ФРГ по вопросам политики в области прав человека и гуманитарной помощи в министерстве иностранных дел Луиза Амтсберг заявила 1 февраля в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Stabilisation UnitDFID Мигранты

Она подчеркнула, что европейские границы должны быть открыты для просителей убежища, при этом Польша должна соблюдать законодательство ЕС. Вместе с тем Амтсберг отметила, что понимает существующее в Польше «чувство опасности».

«Я бы хотела, чтобы Германия нашла способы принять людей из пограничной зоны, у которых больше нет другого выхода», — сказала представитель правительства, комментируя наплыв беженцев из Белоруссии на польскую территорию.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре федеральная полиция ФРГ проинформировала о прибытии в страну в 2021 году свыше 11 тыс. нелегальных мигрантов через территорию Белоруссии и Польши. В основном эти люди прибыли из Ирака, Сирии и Афганистана.

Читайте также: Германия за год зафиксировала 11 тысяч нелегальных въездов из Белоруссии