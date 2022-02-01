Москва, , 11:48 — REGNUM Не отмечает Новый год по восточному календарю подавляющее большинство жителей России (94%), празднуют — лишь 5% (среди людей старше 60 лет — 7%). Об этом свидетельствует опрос, опубликованный 1 февраля ВЦИОМ.

Знают, что символом наступившего китайского Нового года являет тигр 72% опрошенных. Ассоциируют этот праздник с драконом или змеем 10%, с фейерверками и салютами — 8%, с запуском китайских фонариков — 5%, с годом тигра — 4%.

При этом задержку посылок из Китая в связи с празднованием Нового года по восточному календарю отмечают 2% российских граждан. Массовые гуляния и фестивали в России по случаю этого праздника наблюдают только 2%.

Опрос по телефону проведен 29 января 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, праздник весны или Китайский лунный Новый год в 2022 году выпал на 1 февраля текущего года.

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