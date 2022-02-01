Вашингтон, 1 февраля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Находящийся в тюрьме американский певец R. Kelly просит увеличить срок подачи апелляции по делу о сексуальном насилии. Об этом 1 февраля пишет The Sun.

Скриншот с YouTube R.Kelly

Как отмечает СМИ, тест музыканта на коронавирус дал положительный результат. В связи с этим адвокат R. Kelly обратился к судье с просьбой о продлении сроков подачи заявления на две недели — до 17 февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что в сентябре 2021 года R. Kelly признали виновным по всем девяти предъявленным ему обвинениям. В том числе за взяточничество, принудительный труд, похищение людей, эксплуатацию детей, рэкет и торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации.