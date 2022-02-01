Саранск, , 11:47 — REGNUM Мордовия получит из федерального бюджета 30,956 млн рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе ОМС (обязательного медицинского страхования). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В поликлинике Rosminzdrav.ru

Данное решение было принято правительством России на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, всего на поддержку поликлиник в регионах России из резервного фонда правительства РФ будет направлено 7,3 млрд рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это связано с особенностями болезни при заражении новым штаммом — значительно увеличивается нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения.

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