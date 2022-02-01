Мордовия получит на борьбу с коронавирусом ещё около 30 млн рублей
Саранск, 1 февраля, 2022, 11:47 — ИА Регнум. Мордовия получит из федерального бюджета 30,956 млн рублей на поддержку поликлиник, работающих по системе ОМС (обязательного медицинского страхования). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Данное решение было принято правительством России на фоне распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».
Как сообщало ИА REGNUM, всего на поддержку поликлиник в регионах России из резервного фонда правительства РФ будет направлено 7,3 млрд рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, это связано с особенностями болезни при заражении новым штаммом — значительно увеличивается нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено здравоохранения.
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