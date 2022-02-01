Нальчик, 1 февраля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии под суд пойдет бизнесмен, подозреваемый в хищении денежных средств в размере 2,5 млн рублей из бюджетов трех уровней. При строительстве детского спортивно-оздоровительного комплекса генеральный директор строительной компании завысил стоимость материалов и объем выполненных работ, сообщили 1 февраля в пресс-службе регионального управления МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как стало известно из материалов уголовного дела о мошенничестве, в июле 2019 года администрация Черекского района заключила контракт с компанией обвиняемого на строительство многофункциональной игровой площадки с детским спортивно-оздоровительным комплексом площадью 800 кв. м. Стоимость контракта составила 5,7 млн рублей. Финансирование проекта велось за счет денежных средств из трех бюджетов: федерального, республиканского и муниципального.

По итогам выполнения контракта бизнесмен предоставил акты, сфальсифицировав в них стоимость строительных материалов и завысив объемы работ. Заказчик выполнил свои условия договора, заплатив 5,7 млн рублей, однако из них 2,5 млн рублей бизнесмен незаконно положил себе в карман.

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