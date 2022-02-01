Москва, , 11:43 — REGNUM С начала нынешнего года совокупное состояние миллиардеров из России уменьшилось почти на $18 млрд или на 4,6%. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Доллары Pixabay.com

Уточняется, что указанный индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, где у миллиардеров есть доли. При этом в общей сложности в рейтинге 500 наиболее богатых на планете Земля людей, включая 27 российских граждан.

Также отмечается, что больше всех из российских миллиардеров потерял Геннадий Тимченко ($2,53 млрд), который владеет долями в компаниях «Новатэк» и «Сибур».

В то же время, самый богатый в России человек, совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон потерял с начла года $1,65 млрд и теперь его состояние составляет $30,8 млрд.

Второе место в рейтинге у одного из владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина, потерявшего $617 млн, состояние которого уменьшилось до $30,2 млрд. Третьим идет основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который потерял $1,67 млрд и его состояние составляет $27,2 млрд.

На четвёртом месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, потерявший $1,18 млрд и его состояние теперь составляет $26,8 млрд. Пятым в рейтинге является совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, потерявший $280 млн, размер состояния которого стал составлять в результате этого $22,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы о возможной конфискации российской собственности в Великобритании, которые звучат из Лондона, очень тревожные и вызывают обеспокоенность.