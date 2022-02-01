Москва, 1 февраля 2022, 11:43 — REGNUM С начала нынешнего года совокупное состояние миллиардеров из России уменьшилось почти на $18 млрд или на 4,6%. Об этом 1 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты, основанные на данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Доллары
Доллары
Pixabay.com

Уточняется, что указанный индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, где у миллиардеров есть доли. При этом в общей сложности в рейтинге 500 наиболее богатых на планете Земля людей, включая 27 российских граждан.

Также отмечается, что больше всех из российских миллиардеров потерял Геннадий Тимченко ($2,53 млрд), который владеет долями в компаниях «Новатэк» и «Сибур».

В то же время, самый богатый в России человек, совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон потерял с начла года $1,65 млрд и теперь его состояние составляет $30,8 млрд.

Второе место в рейтинге у одного из владельцев компании «Норникель» Владимира Потанина, потерявшего $617 млн, состояние которого уменьшилось до $30,2 млрд. Третьим идет основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов, который потерял $1,67 млрд и его состояние составляет $27,2 млрд.

На четвёртом месте находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, потерявший $1,18 млрд и его состояние теперь составляет $26,8 млрд. Пятым в рейтинге является совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов, потерявший $280 млн, размер состояния которого стал составлять в результате этого $22,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что угрозы о возможной конфискации российской собственности в Великобритании, которые звучат из Лондона, очень тревожные и вызывают обеспокоенность.