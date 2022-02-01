Фергана, Узбекистан, 1 февраля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В городе Фергане сгорел крупный торговый комплекс «Кува». Об этом сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Узбекистана.

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В ведомстве сообщили, что возгорание произошло 1 февраля, в 6:23 утра (местное время), в общей сложности огонь охватил 25 магазинов одежды.

«В 07:10 пожар был локализован, в 7:37 — потушен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работали 11 пожарно-спасательных расчетов, прибыли также руководители районного и областного управлений по чрезвычайным ситуациям.