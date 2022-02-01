Москва, , 11:47 — REGNUM Ситуация с майнингом напоминает работу казино. Об этом 1 февраля заявил председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Причем в случае с криптовалютами ситуацию можно сравнить с попытками использовать игровые фишки казино за его пределами в качестве альтернативы деньгами, отметил эксперт.

«Есть казино, напечатало оно фишек на 10 трлн. А потом говорит: давайте признаем их деньгами. Им говорят: нет, играйте там у себя и делайте, что хотите. Они настойчиво говорят: нет, нет, без нас экономика рухнет. Но если закрыть казино ничего не произойдет. То же самое будет и с биткоинами, криптовалютами», — сказал Клименко.

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