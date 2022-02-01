Ижевск, 1 февраля, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Стоимость проезда по мостовым переходам через реки Кама и Буй в Удмуртии увеличится с 1 марта текущего года. Об этом сообщает концессионер проекта Региональная инвестиционная компания (РИК).

Allbeton.ru Мост через Каму

Стоимость проезда по мосту через Каму для тарифной группы №1 (легковые автомобили и мотоциклы) проезд подорожает до 300 рублей или на 3,4%. Цена проезда по этому мосту для тарифной группы №2 (среднегабаритные автомобили) составит 720 рублей или на 5,9% выше действующего тарифа. Тарифная группа №3 (грузовики и автобусы с габаритной высотой не более 2,6 м и с количеством осей не более двух) будет платить на 7,8% больше, чем сейчас — 1240 рублей. Стоимость проезда для тарифной группы №4 (грузовики и автобусы с габаритной высотой более 2,6 м, с прицепом и числом осей более трех) вырастет на 8% — до 1620 рублей.

Цена проезда по мосту через Буй для тарифной группы №1 подорожает на 5,2% — до 200 рублей, для тарифной группы №2 рост составит 5% — до 420 рублей, для тарифной группы №3 стоимость вырастет на 7,3% — до 730 рублей, для тарифной группы №4 — на 6,1%, или до 930 рублей.

При проезде обоих мостов транспорт тарифной группы №1 будет платить 500 рублей или на 4,1% больше, тарифная группа №2 — 1140 рублей или на 6,5% больше, группа №3 — 1970 рублей или на 7,6% больше, группа №4 — 2550 рублей или на 7,5% больше действующего тарифа.

При этом продолжит действовать акция для среднегабаритного двухосного транспорта с максимальной разрешенной массой до 3,5 тонн и габаритной высотой более 2,6 м. Для этой категории с апреля 2018 года действует сниженная стоимость проезда.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года правительство Удмуртии утвердило новые предельные тарифы на проезд по мостам через Каму и Буй. В среднем предельные тарифы были повышены от действующей стоимости проезда на 7,2% — 40%. Тарифы, которые вступят в силу с марта 2022 года, ниже предельных на 5%-10%.

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