Малоярославецкий район, Калужская область, , 12:16 — REGNUM В дежурную часть ОМВД России по Малоярославецкому району обратился руководитель коммерческой организации. Со слов заявителя, в результате проведения финансовой ревизии была обнаружена недостача денежных средств на сумму более 1,9 млн рублей. Об этом 1 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управлении МВД России.

В ходе комплекса следственно-оперативных мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что к пропаже крупной суммы денег может быть сотрудница организации. По версии полицейских, местная жительница, используя свое должностное положение, на протяжении нескольких месяцев совершала хищение вверенных ей денежных средств, путем перевода денег со счета организации на свой личный банковский счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В настоящее время в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается. Если вина женщины подтвердится, то ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Чувашии задержан директор ГУП «Биологические очистные сооружения»