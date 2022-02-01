Джакарта, 1 февраля, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Индонезия — одна из стран, которую беспокоит геополитическая напряженность между Россией и Украиной, сообщает CNBC Indonesia.

(сс) Prayitno Индонезия

Есть опасения, что конфликт может повлияет на мировые цены на нефть.

Национальный энергетический совет и правительство Индонезии следят за геополитической ситуацией между Россией и Украиной.

Учитывая зависимость Индонезии от импорта, особенно нефти и газа, рост мировых цен на нефть оказывает давление на государство. Рост цен на нефть всего на один доллар США за баррель может вызвать дефицит в триллионы рупий в Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что процент активных случаев COVID-19 увеличился.