Санкт-Петербург, 1 февраля, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила провести объединение «Центра гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге» со своим филиалом в Ленинградской области. Распоряжение Анны Поповой вышло 31 января, по данным 47news.

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Медицинские центры должны образовать совместное федеральное учреждение в течение трёх месяцев, поскольку срок реорганизации установлен до 1 мая. Новая организация будет называться в последующем «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области». В России это пока не широкая практика, подобный единый региональный медцентр эпидемиологии есть только в Севастополе.

На утверждение членов нового руководства объединенного Центра глава Роспотребнадзора отвела две недели. Реорганизацией займется комиссия, в которую войдут руководители двух центров. В ходе работ будет осуществлена инвентаризация и регистрация нового юридического лица.

Предположительно, объединение петербургского и ленинградского центра необходимо для предоставления более качественных услуг. Например, в Ленинградской области состояние техники хуже, чем в Петербурге, а стоимость услуг выше. При этом большую часть дохода приносит именно городской центр, а не областной.

Среди медицинских центров и клиник, оказывающих помощь местным жителям, центры гигиены располагают к себе посетителей за счёт цен на услуги ниже рыночных. Так, например, проведение ПЦР-теста обойдется в 2−3 дешевле, чем в коммерческих медицинских организациях.