Москва, 1 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Свой первый полёт новый вариант российского разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата «Орион» совершит в первом квартале 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика «Кронштадт».

Kronshtadt.ru Беспилотник «Орион»

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Уточняется, что беспилотник оснащён спутниковой связью. Как заявили в компании, система спутниковой связи и управления значительно повысит эффективную контролируемую дальность действия БЛА, пишет РИА Новости.

Напомним, спроектированный ведущими инженерами-конструкторами России, «Орион» является единственным отечественным беспилотным летательным аппаратом класса MALE и подходит для выполнения различных задач как военного, так и гражданского назначения. Аэродинамика планера позволяет достигать уникальных показателей по дальности и продолжительности полётов.

Аппарат, который полностью состоит из отечественных комплектующих, массой 1150 кг может работать в воздухе до 24 часов с крейсерской скоростью 200 км/ч на высотах до 7,5 тыс. метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков заявил, что на российские новейшие беспилотные летательные аппараты «Орион» может быть установлено любое вооружение. Он подчеркнул, что у данного беспилотника — открытая архитектура, которая позволяет подстраиваться под желания заказчика.