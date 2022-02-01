Москва, 1 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Скорее всего, российские власти будут вынуждены найти какое-то компромиссное решение по вопросу о криптовалютах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 февраля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Криптовалюта

«Пока трудно сказать, чью сторону — Банка России или Минфина РФ — выберет российское правительство. Но поскольку есть довольно широкая оппозиция точке зрения Центрального банка (она представлена не только Минфином), то я думаю, что будут искать какой-то компромисс, — сказал Колганов. — Полного запрещения не будет. Тем более что Центральный банк РФ тоже немного отработал назад и заявил, что его меры не предполагают запрещения частным лицам вкладываться в криптовалюту и владеть ею. ЦБ РФ при всей жесткости своей позиции полностью этот рынок блокировать не собирается. Так что в любом случае надо искать методы регулирования, методы введения в правовое поле. И Банку России, скорее всего, придется отступить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Колганов рассказал, почему рынок криптовалют следовало бы ликвидировать.