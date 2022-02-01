Сочи, Краснодарский край, 1 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Международное круизное сообщение планируется возобновить из Сочи весной 2022 года, сообщили в пресс-службе администрации края. Российский лайнер Astoria Grande отправится в 14-дневный круиз из Сочи по Чёрному и Средиземному морю 2 апреля.

(сс) pasja1000 В круиз

«Возобновление международного круизного сообщения в Черном море — это значительный шаг в сторону оздоровления туризма во всем мире. У Краснодарского края уже имеется значительный опыт в приеме зарубежных круизных судов. С 2012 по 2015 годы морпорт Сочи посетило 90 тысяч иностранных туристов на 156 лайнерах», — прокомментировала врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина.

Сегодня морской порт Сочи может принимать одновременно до пяти круизных пассажирских судов, в том числе два лайнера длиной более 300 метров на 3,5 тысячи пассажиров.