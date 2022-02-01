Ташкент, 1 февраля, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев помиловал 63 человека, отбывавших наказание в местах лишения свободы, которые раскаялись в содеянном и встали на путь исправления. Об этом 1 февраля сообщает национальное телевидение Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«На свободу вышли 44 осуждённых, ещё 19 сократили сроки лишения свободы», — говорится в сюжете.

Журналисты отмечают, что все помилованные были подготовлены к освобождению, они обучились профессии и получили сертификаты об обучении по различным специальностям во время исполнения наказания.

Также сообщается, что помилованным окажут помощь в проведении медицинского осмотра и лечения в случае выявления проблем по здоровьем, трудоустроиться, получить кредиты для открытия своего дела и другое.