Челябинку задержали за организацию азартных игр
Челябинск, 1 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Жительницу Челябинска подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает областное управление СКР.
Cukierek
Азартные игры
Преступление было совершено в январе. Азартные игры дама организовала в нежилом помещении одного из домов. При этом использовалось компьютерное оборудование.
Проводятся следственные действия. Как сообщало РЕ, ранее в регионе уже раскрыли несколько подобных преступлений.