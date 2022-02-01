Челябинск, 1 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Жительницу Челябинска подозревают в организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает областное управление СКР.

Cukierek Азартные игры

Преступление было совершено в январе. Азартные игры дама организовала в нежилом помещении одного из домов. При этом использовалось компьютерное оборудование.

Проводятся следственные действия. Как сообщало РЕ, ранее в регионе уже раскрыли несколько подобных преступлений.