Чебоксары, 1 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Сведения об увеличении стоимости проезда в транспорте в Чебоксарах на 4 рубля являются слухами, но удорожание «всё-таки будет». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 1 февраля на своей первой пресс-конференции глава администрации Чебоксар Денис Спирин.

Vk.com Глава администрации Чебоксар Денис Спирин. Скриншот с прямой линии

Отвечая на вопросы о транспортной реформе, градоначальник обратил внимание на распространяемую информацию об увеличении стоимости проезда якобы на 4 рубля.

«И это слухи. На сегодня такого удорожания мы не планировали. Но удорожание всё-таки будет. И все должны понимать, [что это] по объективным причинам. Существует тарифная сетка, существует инфляция. Мы просили наших перевозчиков предоставить раскрытие информации по затратам. И как мы видим сегодня, эти перевозчики не спешат делиться с нами информацией», — сообщил Денис Спирин.

По его словам, полную информацию предоставило только МУП «Чебоксарское троллейбусное управление» и «парочка более-менее способных на диалог перевозчиков»:

«И эта информация не раскрывает полноту. Соответственно мы находимся в некоем вакууме непонимания цены, но процентов на 80 мы видим, что это из себя представляет, поэтому прогнозируем увеличение стоимости. Это будет озвучено не в ближайшее время, а когда анализ уже завершится».