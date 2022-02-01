Вроцлав, Польша, 1 февраля, 2022, 11:35 — ИА Регнум. 31 января работа художника Лукаса Кранаха-старшего «Оплакивание Христа» вернулась во Вроцлав спустя почти 80 лет отсутствия. Картина сейчас находится в Национальном музее этого польского города. Об этом сообщает Polskie Radio.

Wikimedia.org Вроцлав/Бреслау

Работа была создана во второй половине 1630-х годов. В коллекции Силезского музея изящных искусств (Вроцлав) она числилась с 1880 года.

Во время Второй мировой войны картина была перевезена в Германию в неизвестном направлении и считалась пропавшей. Лишь в 2019 году обнаружил ее в Национальном музее в Стокгольме (Швеция). Как оказалось, она была приобретена музеем еще в 1970 году у немецкого коллекционера.

Во время церемонии передачи картины заместитель премьер-министра Польши и министр культуры и национального наследия Пётр Глиньский заявил, что Швеция добровольно, безоговорочно и безвозмездно вернула картину Польше.